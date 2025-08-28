Эрдоган пообещал Зеленскому содействие в одном вопросе

Эрдоган заверил Зеленского в готовности содействовать контактам России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в готовности содействовать контактам России и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Наш президент заявил, что справедливое урегулирование украинско-российской войны возможно, что переговоры между двумя сторонами должны быть продолжены, и что Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне», — отметили в канцелярии.

В ходе телефонного разговора турецкий и украинский лидеры обсудили двусторонние отношения, мирный процесс между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные проблемы. Президент Турции также заявил, что Анкара продолжит «вносить вклад в безопасность Украины после установления мира».

12 августа Эрдоган дал совет Зеленскому сформировать рабочие группы для встречи с президентом России Владимиром Путиным.