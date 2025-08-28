Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 28 августа 2025Мир

Эрдоган пообещал Зеленскому содействие в одном вопросе

Эрдоган заверил Зеленского в готовности содействовать контактам России и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в готовности содействовать контактам России и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Наш президент заявил, что справедливое урегулирование украинско-российской войны возможно, что переговоры между двумя сторонами должны быть продолжены, и что Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне», — отметили в канцелярии.

В ходе телефонного разговора турецкий и украинский лидеры обсудили двусторонние отношения, мирный процесс между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные проблемы. Президент Турции также заявил, что Анкара продолжит «вносить вклад в безопасность Украины после установления мира».

12 августа Эрдоган дал совет Зеленскому сформировать рабочие группы для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Спецпосланника Трампа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным

    Раскрыта стоимость выступления обвиненного в тунеядстве Шаляпина

    Командующий ВСУ предложил главе МИД Венгрии засунуть санкции в задницу

    Китай обвинил США в экономическом буллинге

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

    Крупная угольная компания России остановила часть производств

    В карьере в российском городе нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

    Эрдоган пообещал Зеленскому содействие в одном вопросе

    Полуголый накачанный россиянин устроил переполох в отделении полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости