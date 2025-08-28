Мир
13:59, 28 августа 2025Мир

Еврокомиссия выступила против ударов ВСУ по «Дружбе»

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Нефтепровод «Дружба» в России не должен подвергаться ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как он является частью европейской энергетической безопасности. Об этом заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Ева Гринчирова, ее слова передает РИА Новости.

«Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами. Энергетическая безопасность не пострадала, но тем не менее энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила», — сказала она.

14 и 22 августа ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба», через который Россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию, тем самым вызвав осуждение Будапешта и Братиславы.

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил относительно ударов Украины по нефтепроводу «Дружба» и отметил, что его существование «зависит от Венгрии».

    Все новости