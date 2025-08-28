Atlantic: Европа пожаловалась на незнание деталей переговоров России и США

Европа пожаловалась на то, что не знает деталей переговорного процесса между Россией и США об урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет журнал Atlantic.

По словам автора материала, европейские официальные лица озадачены тем, что именно пообещал американцам президент России Владимир Путин за закрытыми дверями и что увезли с собой официальные лица США с обсуждений с Москвой.

Один из высокопоставленных европейских собеседников издания подчеркнул, что для Европы договоренности России и Соединенных Штатов являются пазлом, который они пытаются сложить.

Ранее сообщалось, что американский глава Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию ситуации на Украине.