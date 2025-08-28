Глава ЕК обсудила с Трампом и Зеленским российские удары по Киеву

Фон дер Ляйен поговорила с Трампом и Зеленским после ударов ВС РФ по Киеву

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским после ночных ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Киеву. Об этом она сообщила в соцсети X.

«Только что разговаривала с президентом Зеленским, а затем с президентом Трампом после массированного удара по Киеву, который также затронул наши офисы ЕС», — написала глава ЕК.

Она подчеркнула, что западные союзники Киева должны обеспечить для Украины справедливый и прочный мир с надежными гарантиями безопасности, и Европейский союз также примет в этом полноценное участие.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что при ночных ударах по Киеву было повреждено здание представительства ЕС на Украине.