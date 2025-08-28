Мир
09:31, 28 августа 2025Мир

Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу и попал на видео

Глава МИД Люксембурга Беттель запрыгнул на Сибигу в Одессе, их сняли на видео
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель при встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе не смог сдержать эмоций и запрыгнул на него. Он опубликовал соответствующее видео на своей странице в соцсети X.

На кадрах видно, как министр иностранных дел радостно подскочил и запрыгнул на главу украинского МИД с распростертыми объятиями. Сибига обнял его в ответ.

«Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу, на этот раз в Одессе», — написал Беттель, комментируя ролик.

Ранее Сибига резко ответил на заявления венгерского коллеги Петера Сийярто, обратившегося к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на фоне удара по нефтепроводу «Дружба». Он заявил, что Будапешту не следует указывать Зеленскому, что ему делать, и подчеркнул, что энергетическая безопасность Венгрии находится в ее собственных руках.

