Глава МИД Украины резко ответил на заявления Венгрии о Зеленском

Глава МИД Украины Сибига: Венгрии не нужно указывать, что делать Зеленскому

Глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на заявления венгерского коллеги Петера Сийярто, обратившегося к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на фоне удара по нефтепроводу «Дружба». Свой ответ министр опубликовал в социальной сети Х.

По его словам, Будапешту не следует указывать Зеленскому, что ему делать, поскольку он является президентом Украины, а не Венгрии. Он подчеркнул, что энергетическая безопасность Венгрии находится в ее собственных руках.

«Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как это сделала остальная Европа», — призвал Сибига.

Ранее Сийярто обратился к Зеленскому, призвав его перестать угрожать Венгрии и прекратить «безрассудные атаки» на энергетическую безопасность страны.

