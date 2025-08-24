Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:45, 24 августа 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины резко ответил на заявления Венгрии о Зеленском

Глава МИД Украины Сибига: Венгрии не нужно указывать, что делать Зеленскому
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Mikko Stig / IMAGO / Global Look Press

Глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на заявления венгерского коллеги Петера Сийярто, обратившегося к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на фоне удара по нефтепроводу «Дружба». Свой ответ министр опубликовал в социальной сети Х.

По его словам, Будапешту не следует указывать Зеленскому, что ему делать, поскольку он является президентом Украины, а не Венгрии. Он подчеркнул, что энергетическая безопасность Венгрии находится в ее собственных руках.

«Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как это сделала остальная Европа», — призвал Сибига.

Ранее Сийярто обратился к Зеленскому, призвав его перестать угрожать Венгрии и прекратить «безрассудные атаки» на энергетическую безопасность страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

    К застрявшей на горе альпинистке Наговициной решили направить дрон

    Разгадана тайна бирюзового свечения в океане у Антарктиды

    Российскую артиллерию прикроют роботами

    Россияне застряли в аэропорту Египта из-за поломки самолета

    В Германии отреагировали на слова Вэнса о войсках США на Украине

    Атаки ВСУ по России усилились после одного события

    Раскрыта направленная на детей опасная схема мошенников

    Россия и Украина обменялись посланиями

    Белый дом объяснил отсутствие новых американских пошлин против Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости