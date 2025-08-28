Ценности
Хайди Клум с 21-летней дочерью в платьях с глубоким декольте появились в Венеции

Хайди Клум с 21-летней дочерью в откровенных нарядах появились в Венеции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Немецкая супермодель Хайди Клум и ее дочь Лени Клум в откровенных образах появились на открытии Венецианского кинофестиваля. Снимки с мероприятия публикует Deadline.

Знаменитости вышли на ковровую дорожку в атласных вечерних платьях с корсетным верхом и глубоким декольте. Манекенщица выбрала наряд пудрового цвета, а ее 21-летняя наследница — аналогичный черный наряд. Гостьи фестиваля также надели бриллиантовые колье.

В апреле Хайди Клум с дочерью снялись в рекламе нижнего белья бренда Intimissimi. Супермодель предстала перед камерой в кремовом бюстгальтере пуш-ап и трусах с кружевными элементами. В свою очередь, дочь знаменитости надела базовый черный бюстгальтер и трусы с заниженной талией.

