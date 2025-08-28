Посудомоечные машины с сюрпризом пытались ввезти в Россию

Украинцы пытались ввезти 135 кг наркотиков в РФ под видом посудомоечных машин

Граждане Украины пытались ввезти наркотики в Россию под видом посудомоечных машин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, запрещенные вещества массой свыше 135 килограммов ввезли из Белоруссии в РФ на машине. Злоумышленники планировали сбыть их на территории Москвы, но были вовремя задержаны сотрудниками таможни.

В отношении иностранцев возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ. Их на месяц отправили под стражу.

Ранее российские таможенники ликвидировали несколько крупных нарколабораторий в Ленинградской области и изъяли две тонны прекурсоров для изготовления мефедрона.