Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:11, 28 августа 2025Силовые структуры

Посудомоечные машины с сюрпризом пытались ввезти в Россию

Украинцы пытались ввезти 135 кг наркотиков в РФ под видом посудомоечных машин
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Freepik

Граждане Украины пытались ввезти наркотики в Россию под видом посудомоечных машин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, запрещенные вещества массой свыше 135 килограммов ввезли из Белоруссии в РФ на машине. Злоумышленники планировали сбыть их на территории Москвы, но были вовремя задержаны сотрудниками таможни.

В отношении иностранцев возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ. Их на месяц отправили под стражу.

Ранее российские таможенники ликвидировали несколько крупных нарколабораторий в Ленинградской области и изъяли две тонны прекурсоров для изготовления мефедрона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Пугачева сохранила статус предпринимателя в России

    Удары российских войск уничтожили десятки бойцов ВСУ в Сумской области

    Концерт Макса Коржа отменили в Казахстане

    Вдова бойца СВО была вынуждена дважды отпевать мужа

    Посудомоечные машины с сюрпризом пытались ввезти в Россию

    В России разработали выявляющий сразу 25 инфекций тест

    Появились подробности о начавшемся после атаки ВСУ пожаре на нефтезаводе на юге России

    Словакия сообщила о восстановлении поставок нефти по «Дружбе»

    В сети удивились внешности Димы Билана на «Новой волне»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости