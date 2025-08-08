Силовые структуры
15:19, 8 августа 2025Силовые структуры

Российские таможенники показали прибывшую из Средней Азии крупную партию прекурсоров

ФТС нашла 2 тонны прекурсоров наркотиков из Средней Азии на складе в Петербурге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Российские таможенники ликвидировали несколько крупных нарколабораторий в Ленинградской области и изъяли две тонны прекурсоров для изготовления мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Северо-Западном таможенном управлении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ФТС, нелегальный груз прибыл на один из складов в Санкт-Петербурге из Средней Азии вместе с товарами народного потребления. Две тонны прекурсоров были упакованы в десять металлических бочек, а указанного количества хватило бы для производства 200 килограмм наркотиков. Стоимость подобной партии запрещенки на черном рынке составляет около 800 миллионов рублей.

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Трое участников криминальной схемы уже задержаны. Выяснилось, что они планировали изготавливать наркотики в специально оборудованных подвалах под гаражами, а затем сбывать их через закладки по всей области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств и их прекурсоров») УК РФ, а также по части 3 статьи 30 и пунктам «а», «в» части 2 статьи 228.4 («Покушение на незаконное производство и сбыт наркотиков») УК РФ.

Ранее в Самарской области осудили мужчину, организовавшего нарколабораторию в доме матери.

