Российские таможенники показали прибывшую из Средней Азии крупную партию прекурсоров

ФТС нашла 2 тонны прекурсоров наркотиков из Средней Азии на складе в Петербурге

Российские таможенники ликвидировали несколько крупных нарколабораторий в Ленинградской области и изъяли две тонны прекурсоров для изготовления мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Северо-Западном таможенном управлении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ФТС, нелегальный груз прибыл на один из складов в Санкт-Петербурге из Средней Азии вместе с товарами народного потребления. Две тонны прекурсоров были упакованы в десять металлических бочек, а указанного количества хватило бы для производства 200 килограмм наркотиков. Стоимость подобной партии запрещенки на черном рынке составляет около 800 миллионов рублей.

Трое участников криминальной схемы уже задержаны. Выяснилось, что они планировали изготавливать наркотики в специально оборудованных подвалах под гаражами, а затем сбывать их через закладки по всей области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств и их прекурсоров») УК РФ, а также по части 3 статьи 30 и пунктам «а», «в» части 2 статьи 228.4 («Покушение на незаконное производство и сбыт наркотиков») УК РФ.

Ранее в Самарской области осудили мужчину, организовавшего нарколабораторию в доме матери.