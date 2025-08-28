Известный производитель наушников ликвидирует юрлицо в России

ТАСС: В российском представительстве Sennheiser назначили ликвидатора

Известный немецкий производитель звукозаписывающего оборудования и наушников компания Sennheiser решила избавиться от своего юридического лица в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Федресурс».

Решение о закрытии юрлица, как отмечается, было принято во вторник, 26 августа. К настоящему времени в российском представительстве Sennheiser успели назначить ликвидатора, имя которого не раскрывается.

Немецкий производитель портативной электроники приостановил официальные продажи и поставки своей техники на российский рынок после начала боевых действий на Украине. После этого в РФ заговорили о риске дефицита премиальных наушников. В 2022 году, уточняла газета «Коммерсантъ», запасы были примерно до конца сентября.

В 2023-2024 годах компания продумывала альтернативные способы импорта в РФ, но безуспешно. По факту поставки продолжали оставаться приостановленными. В финансовой документации за 2024-й производитель отмечал высокий спрос на свою продукцию в России и рассчитывал, что это позволит реализовать оборудование с достаточной прибыльностью. Однако этого не произошло. Чистый убыток российского подразделения Sennheiser по итогам прошлого года достиг 44,8 миллиона рублей.