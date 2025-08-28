Мир
11:31, 28 августа 2025

Китай призвал к трем принципам по Украине

МИД Китая призвал придерживаться трех принципов по конфликту на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Китай призывает придерживаться трех принципов по конфликту на Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов: не допускать распространения конфликта, избегать военной эскалации и воздерживаться от действий, провоцирующих рост напряженности», — отметил Цзякунь.

По словам представителя МИД, подобные принципы поспособствуют снижению эскалации конфликта и создадут благоприятные условия для его урегулирования. Цзякунь призвал к диалогу и переговорам, назвав их единственными способами разрешения конфликта.

Ранее Цзякунь заявил, что требования Вашингтона о вступлении Китая в переговоры России и США о ядерном оружии являются неразумными.

