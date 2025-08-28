Китай призвал к трем принципам по Украине

Китай призывает придерживаться трех принципов по конфликту на Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов: не допускать распространения конфликта, избегать военной эскалации и воздерживаться от действий, провоцирующих рост напряженности», — отметил Цзякунь.

По словам представителя МИД, подобные принципы поспособствуют снижению эскалации конфликта и создадут благоприятные условия для его урегулирования. Цзякунь призвал к диалогу и переговорам, назвав их единственными способами разрешения конфликта.

Ранее Цзякунь заявил, что требования Вашингтона о вступлении Китая в переговоры России и США о ядерном оружии являются неразумными.