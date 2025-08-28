Бывший СССР
Кличко призвал полицию отреагировать на конфликт заммэра и «человека Зеленского»

Кличко призвал полицию оценить оскорбление заммэра Киева Старостенко Бахматовым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей и офис президента Владимира Зеленского дать оценку действиям главы одного из районов украинской столицы Максима Бахматова, вступившего в перепалку с заммэра Анной Старостенко. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

«Тот, кто поднимает руку на женщину, не достоин называться мужчиной. Тем более быть руководителем любого уровня. Даже если он кричит, что он представитель президента», — подчеркнул Кличко, назвав случившееся проявлением вседозволенности и противоправным действием.

Экс-резидент Comedy Club Максим Бахматов, представившись «человеком Зеленского», подрался с чиновницей Старостенко за трибуну. Она вышла к трибуне, чтобы что-то сказать, однако Бахматов обогнал ее и вырвал микрофон силой, не дав сказать слово. «Вы напали на человека президента», — сопроводил свои действия такими словами глава районной администрации, попросив вывести Старостенко из зала.

