На Украине «человек Зеленского» подрался с чиновницей за трибуну

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Киеве экс-резидент Comedy Club, а ныне глава одного из районов украинской столицы Максим Бахматов, представившись «человеком Зеленского», подрался с чиновницей, заммэра города Анной Старостенко за трибуну. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Старостенко вышла к трибуне, чтобы что-то сказать. Однако Бахматов обогнал ее и вырвал микрофон силой, не дав сказать слово.

«Вы напали на человека президента», — сопроводил свои действия такими словами глава районной администрации, попросив вывести Старостенко из зала.

«Страна.ua» напоминает о продолжающимся конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским, который назначил на должность Бахматова, с мэром Киева Виталия Кличко, у которого работает Старостенко.

Ранее мэр украинской столицы присоединился к митингам, начавшимся после принятия Верховной Радой законопроекта, лишившего независимости украинские антикоррупционные органы. Помимо Киева акции протеста прошли в Днепре, Одессе и Львове.

