15:54, 28 августа 2025Бывший СССР

Командующий ВСУ предложил главе МИД Венгрии засунуть санкции в задницу

Командующий ВСУ Бровди: Засуньте себе в задницу санкции, господин Сийярто
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди грубо ответил на сообщения о санкциях Венгрии против него и предложил главе МИД страны Петеру Сийярто засунуть их себе в задницу. Обращение военного опубликовано в его Telegram-канале.

«Запихните в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. (...) А про ограничение Шенгена — не берите на себя больше, чем можете потянуть», — заявил украинский командир.

Он также заявил, что претензии Будапешта по поводу ударов ВСУ по российскому нефтепроводу «Дружба» связаны не с защитой суверенитета, а со стремлением венгерской власти «набить карманы подсанкционным сырьем».

Будапешт объявил о санкциях против командира ВСУ, причастного, по мнению венгерской стороны, к ударам по нефтепроводу «Дружба», 28 августа. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто не назвал, против кого именно были введены ограничения.

