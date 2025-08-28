Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:18, 28 августа 2025Культура

Концерт Макса Коржа отменили в Казахстане

Концерт исполнителя Макса Коржа в Алма-Ате отменили из-за отсутствия документов
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Концерт белорусского исполнителя Макса Коржа в Алма-Ате отменили. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие в Казахстане должно было состояться 6 сентября на Центральном стадионе Алма-Аты. По информации городской дирекции спортивных сооружений, представители музыканта в необходимые сроки не предоставили нужные документы.

«Все вопросы, связанные с возвратом билетов, необходимо адресовать организаторам концерта и в места их приобретения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 60 человек будут вынуждены покинуть Польшу после скандала вокруг демонстрации красно-черного флага Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) на концерте Макса Коржа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Пугачева сохранила статус предпринимателя в России

    Удары российских войск уничтожили десятки бойцов ВСУ в Сумской области

    Концерт Макса Коржа отменили в Казахстане

    Вдова бойца СВО была вынуждена дважды отпевать мужа

    Посудомоечные машины с сюрпризом пытались ввезти в Россию

    В России разработали выявляющий сразу 25 инфекций тест

    Появились подробности о начавшемся после атаки ВСУ пожаре на нефтезаводе на юге России

    Словакия сообщила о восстановлении поставок нефти по «Дружбе»

    В сети удивились внешности Димы Билана на «Новой волне»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости