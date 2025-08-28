Бывший СССР
Лукашенко приедет в Китай со своей картошкой

Лукашенко подарит несколько мешков своей картошки лидерам стран на саммите ШОС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привезет на саммит ШОС в Китае несколько мешков своей картошки, чтобы подарить их лидерам других стран. Об этом рассказал глава государства, его слова приводит БелТА.

Как рассказал белорусский президент, картофель свежего урожая, выращенный в его подсобном хозяйстве, уже упакован в подарочные льняные мешочки. При этом отмечается, что Лукашенко повезет отечественные сорта, такие как Бриз и Першацвет.

Как заявлял посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, саммит ШОС в Тяньцзине станет самым масштабным в истории объединения. В нем примут участие свыше 20 глав государств и руководители 10 международных организаций.

Ранее Александр Лукашенко пригласил президента США Дональда Трампа посетить вместе с семьей Минск. В ходе телефонного разговора главы двух стран также договорились продолжить контакты.

