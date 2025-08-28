Любовь к самовыгулу собаки довела россиянина до уголовного дела

МВД России возбудило первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки

Сотрудники правоохранительных органов из Мурманской области возбудили первое в России уголовное дело из-за последствий самовыгула собаки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По данным ведомства, все произошло в Оленегорске. В апреле один из жителей, являющийся владельцем добермана, оставил собаку без присмотра во дворе дома 8 по улице Мира. Собака, находившаяся там без поводка и намордника, выбежала из-за угла и повалила на землю 80-летнюю пенсионерку. Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью.

В отношении 41-летнего владельца добермана возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

