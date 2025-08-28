Медики за минуты вытащили застрявший в нескольких сантиметрах от сердца бойца СВО осколок

МО РФ: Медики вытащили застрявший в паре сантиметров от сердца бойца СВО осколок

Военные медики Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) за пару минут вытащили застрявший в нескольких сантиметрах от сердца бойца специальной военной операции (СВО) на Украине осколок. История об этом опубликована в официальном Telegram-канале Минобороны России (МО РФ).

У второго спасенного врачами российского бойца осколок прошел вдоль ребер и застрял в мягких тканях. Операция по извлечению инородного тела также заняла несколько минут.

Уточняется, что у одного из военнослужащих хирурги извлекли довольно крупный осколок длиной около 20 и шириной около 3 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Москве врачам удалось извлечь из легкого бойца СВО прошедший в одном миллиметре от артерии осколок.