18:37, 28 августа 2025Силовые структуры

Молодой россиянин спалил полицейские машины и снял это на видео

В Архангельске суд приговорил к 12 годам поджигателя полицейских машин
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Архангельске суд приговорил к 12 годам лишения свободы 21-летнего местного жителя, который поджег четыре полицейских машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодого человека признали виновным по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Его задержали на месте преступления. Тогда осужденный рассказал, что действовал под влиянием аферистов, которые сначала обманом забрали у него деньги, а потом принудили к поджогу, угрожая уголовной ответственностью.

Вечером 12 апреля осужденный облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованные в центре города четыре машины силовиков и поджег их. Все это он снимал на камеру телефона. Один автомобиль огонь уничтожил полностью, а три получили серьезные повреждения. Ущерб от действий мужчины оценили в более чем 4,4 миллиона рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя к пяти годам и четырем месяцам колонии строгого режима за поджог иномарки.

