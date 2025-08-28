Мир
Момент крушения истребителя в Польше попал на видео

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Момент крушения истребителя F-16 в Польше попал на видео. Запись опубликована в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, как истребитель, выполняя мертвую петлю, на большой скорости движется к земле, а потом врезается в нее. После этого прогремел сильный взрыв.

Ранее сообщалось, истребитель F-16 упал в Польше во время подготовки к авиашоу. Пилот не успел катапультироваться.

В январе истребитель пятого поколения F-35 также потерпел крушение на Аляске. В ВВС США отметили, что пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра.

