Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 28 августа 2025Мир

Польский истребитель разбился во время тренировки

Польский истребитель разбился во время тренировки, пилот погиб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Истребитель F-16 упал в Польше во время подготовки к авиашоу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правительства страны Адама Шлапку.

Отмечается, что пилот не успел катапультироваться. Он выполнял мертвую петлю и не рассчитал высоту.

Ранее сообщалось, что истребитель F-35 разбился около авиабазы военно-морских сил США Лемур в Калифорнии.

В январе истребитель пятого поколения F-35 также потерпел крушение на Аляске. В ВВС США отметили, что пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Трамп высказал недовольство Зеленским и Европой

    Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open

    Площадь лесного пожара под Геленджиком возросла

    Знакомый погибшего российского альпиниста рассказал о нем

    Генсек ООН обсудил с Зеленским кризис на Украине

    Украинский дрон атаковал сельхозтехнику в российском регионе

    Польский истребитель разбился во время тренировки

    Додик заявил о планах посетить Россию

    Дипмиссия России подтвердила вызов постпреда к руководству ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости