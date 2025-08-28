Польский истребитель разбился во время тренировки

Польский истребитель разбился во время тренировки, пилот погиб

Истребитель F-16 упал в Польше во время подготовки к авиашоу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правительства страны Адама Шлапку.

Отмечается, что пилот не успел катапультироваться. Он выполнял мертвую петлю и не рассчитал высоту.

Ранее сообщалось, что истребитель F-35 разбился около авиабазы военно-морских сил США Лемур в Калифорнии.

В январе истребитель пятого поколения F-35 также потерпел крушение на Аляске. В ВВС США отметили, что пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра.