11:05, 28 августа 2025

Мужчина не спал два года и описал свое состояние фразой «застрял в аварийном режиме»

Житель Великобритании не спал два года и назвал бессонницу медленной смертью
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании Оливер Алвис рассказал, что уже два года страдает от бессонницы, которая отравляет его жизнь. Свое необычное состояние он описал в интервью Daily Mail.

По словам 32-летнего мужчины, он перестал спать в декабре 2023 года. Тогда он вернулся домой после работы и так и не смог заснуть. С тех пор Алвис обращался к огромному количеству врачей и практиков альтернативной медицины в надежде вернуть сон. Никто из них не помог ему. По словам Алвиса, он не может уснуть даже под анестезией.

«Мой мозг чувствует себя так, будто застрял в аварийном режиме, который никогда не выключится», — рассказал мужчина. Он признался, что завидует бездомным, способным уснуть в любых условиях. Свою жизнь Алвис назвал мучением. «Это медленная смерть наяву, без отдыха, без облегчения, только боль и неверие в то, что нечто подобное вообще может произойти», — добавил он.

Алвис рассказал, что постоянно чувствует давление в голове, его суставы, кости и мышцы болят. Ему кажется, что его глаза вытекают из глазниц. Из-за этого мужчине пришлось уволиться с работы, продать свой дом и переехать к матери. Она очень огорчена таким переменам: раньше ее сын был очень активным и амбициозным юношей. «Я призрак того человека, которым был», — посетовал Алвис.

Врачи не могут объяснить состояние Алвиса. Предполагается, что мужчина страдает от парадоксальной бессонницы. При таком заболевании человек уверен, что не спит, хотя на самом деле это не так. Этот тип бессонницы может быть связан с различными психическими расстройствами.

Ранее сообщалось, что 49-летняя жительница Вьетнама заявила, что разучилась спать из-за большой занятости. По словам женщины, она не может уснуть на протяжении более 30 лет.

