23:41, 28 августа 2025

На Украине возмутились поднятым на Венецианском кинофестивале российским флагом

МИД Украины возмутился поднятым на Венецианском кинофестивале российским флагом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВенецианский кинофестиваль

Фото: Tony Gentile / Reuters

МИД и Министерство культуры Украины возмутились тем, что на Венецианском кинофестивале подняли российский флаг. Об этом сообщается в Telegram-канала «Страна.ua».

Украинские ведомства призвали организаторов «избавиться от присутствия России и российского флага».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал съемки фильма «Кремлевский волшебник», в котором роль главы государства исполнил Джуд Лоу. Премьера картины по одноименному литературному произведению состоится на Венецианском кинофестивале, который проходит в эти дни на острове Лидо.

До этого стало известно, что МИД Украины выразил недовольство выступлением легендарного американского режиссера Вуди Аллена на Московской неделе кино.

