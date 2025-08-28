На Западе заметили противоречие в политике Макрона по Украине

Berliner Zeitung: Франция покупает российский газ, несмотря на поддержку Украины

Франция активно покупает российский газ, несмотря слова французского президента Эммануэля Макрона о поддержке Украины. Об этом пишет Berliner Zeitung.

«Хотя Франция по-прежнему громко протестует против военной операции Кремля, ее импорт российского сжиженного природного газа растет», — утверждается в публикации.

В материале подчеркивается, что французский лидер с самого начала специальной военной операции России занимает сторону Украины. При этом Франция за первые три месяца 2025 года импортировала больше российского сжиженного природного газа, чем любая другая страна — член Евросоюза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, что идеей о создании европейской армии Макрон пытается сорвать сделку России и США по Украине.