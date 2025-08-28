Названа богатейшая женщина в России

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким вновь возглавила список богатейших женщин России. Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга Forbes.
Этот список глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) возглавила в четвертый раз. По итогам 2024 года ее совокупное состояние составило 7,1 миллиарда долларов. За вторую половину прошлого года ее суммарный капитал увеличился на 1,6 миллиарда. К концу августа 2024-го состояние основателя Wildberries оценивалось в 5,5 миллиарда.
Вторую строчку в рейтинге заняла Татьяна Литвиненко с суммарным капиталом в 3 миллиарда. В мае 2022 года она получила от супруга Владимира пятую часть (20,6 процента) акций крупнейшего в РФ производителя удобрений — химического холдинга «Фосагро».
Топ-3 замкнула президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние эксперты оценили в 1,3 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также вошли вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила (1,2 миллиарда) и председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина (1,15 миллиарда).
За прошлый год число женщин-миллиардеров в России увеличилось до нового рекордного значения. К концу декабря 2024-го их стало девять. Совокупное состояние предпринимательниц, занявших в рейтинге первые десять строчек, превысило 19 миллиардов долларов.