Названа богатейшая женщина в России

Основатель Wildberries Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин РФ

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким вновь возглавила список богатейших женщин России. Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга Forbes.

Этот список глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) возглавила в четвертый раз. По итогам 2024 года ее совокупное состояние составило 7,1 миллиарда долларов. За вторую половину прошлого года ее суммарный капитал увеличился на 1,6 миллиарда. К концу августа 2024-го состояние основателя Wildberries оценивалось в 5,5 миллиарда.

Вторую строчку в рейтинге заняла Татьяна Литвиненко с суммарным капиталом в 3 миллиарда. В мае 2022 года она получила от супруга Владимира пятую часть (20,6 процента) акций крупнейшего в РФ производителя удобрений — химического холдинга «Фосагро».

Топ-3 замкнула президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние эксперты оценили в 1,3 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также вошли вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила (1,2 миллиарда) и председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина (1,15 миллиарда).

За прошлый год число женщин-миллиардеров в России увеличилось до нового рекордного значения. К концу декабря 2024-го их стало девять. Совокупное состояние предпринимательниц, занявших в рейтинге первые десять строчек, превысило 19 миллиардов долларов.