Названа особенность нового штамма коронавируса

Инфекционист Зыкова: Штамм «Стратус» в 70 процентах вызывает осиплость голоса

Штамм «Стратус» по симптомам напоминает ОРВИ, но имеет одну особенность. О специфике нового штамма коронавируса рассказала доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского университета Ольга Зыкова в беседе с aif.ru.

Эксперт отметила, что клинические проявления «Стратуса» не отличаются тяжестью. Заболевание протекает относительно легко и вызывает симптомы, напоминающие простуду. Однако, по ее словам, в 70 процентах случаев у пациентов кроме обычных признаков ОРВИ, появляется еще один симптом — осиплость голоса.

Другой особенностью нового штамма инфекционист назвала его выраженную контагиозность, то есть заразность. «При возникновении недомогания, особенно с осиплостью голоса, следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью», — заявила врач.

