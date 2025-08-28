Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Названа особенность нового штамма коронавируса

Инфекционист Зыкова: Штамм «Стратус» в 70 процентах вызывает осиплость голоса
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Штамм «Стратус» по симптомам напоминает ОРВИ, но имеет одну особенность. О специфике нового штамма коронавируса рассказала доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского университета Ольга Зыкова в беседе с aif.ru.

Эксперт отметила, что клинические проявления «Стратуса» не отличаются тяжестью. Заболевание протекает относительно легко и вызывает симптомы, напоминающие простуду. Однако, по ее словам, в 70 процентах случаев у пациентов кроме обычных признаков ОРВИ, появляется еще один симптом — осиплость голоса.

Другой особенностью нового штамма инфекционист назвала его выраженную контагиозность, то есть заразность. «При возникновении недомогания, особенно с осиплостью голоса, следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью», — заявила врач.

Ранее кардиолог Евгения Богаевская предупредила, что коронавирус в два раза увеличивает риск болезней сердца и сосудов. По ее словам, наибольший риск у тех, кто тяжело перенес коронавирусную инфекцию.

