06:31, 28 августа 2025МирЭксклюзив

Названо общее слабое место европейских армий

Военный эксперт Прохватилов назвал главной проблемой армий ЕС разрозненный ВПК
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Общее слабое место европейских армий — это разрозненный военно-промышленный комплекс (ВПК), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Владимир Прохватилов. Он также указал на дефицит средств.

«У всех сейчас мало денег. Значит, будут сжимать социальную сферу, — сказал Прохватилов. — Но главная проблема — это разрозненный ВПК. Чуть не у каждой страны свой тип танков, другого оружия. И они не хотят его объединять, потому что каждый тянет одеяло на себя. Но нельзя вести современную высокоинтенсивную войну такими вооружениями».

Военный эксперт объяснил, что создать единую функциональную армию при разрозненном ВПК невозможно. На данный же момент, по его словам, каждая страна хочет, чтобы именно ее оружие стало общепринятым обязательным стандартом, и никто не собирается отступать.

«С точки зрения финансов, самый благополучный ВПК, наверное, у Германии. А самый передовой — у французов. Они очень мало чем уступают американцам, у них полный цикл военного производства почти по всем направлениям, — рассказал собеседник «Ленты.ру». — У Польши своего ВПК нет, они закупают чужое. А у Италии и Испании традиционно развиты военно-морские силы».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что страны Европы рискуют быть уничтоженными российской армией в случае прямого военного конфликта. Также он выразил сомнение в способности европейских стран мобилизовать значительные силы для ведения полномасштабной войны на территории другого государства.

