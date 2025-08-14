Риттер: Россия быстро уничтожит Европу в случае военного конфликта

Страны Европы рискуют быть уничтоженными Российской армией в случае прямого военного конфликта с Россией. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с ТАСС.

«Если Европа ввяжется в военные действия на Украине, российские военные быстро уничтожат их», — сказал эксперт. В частности, Риттер отметил успехи российских вооруженных сил в применении беспилотной техники.

Также он выразил сомнение в способности европейских стран мобилизовать значительные силы для ведения полномасштабной войны на территории другой страны. «На какие ресурсы? 16 процентов населения Германии заявили, что готовы сражаться за свою страну, если в нее вторгнутся. Это означает, что 84 процента из них не будут сражаться за свою страну», — ответил Риттер на соответствующий вопрос.

Ранее экс-разведчик заявил, что европейские страны не способны поддерживать украинский конфликт без американских ресурсов. «Нет, я не думаю, что Европа сможет выдержать этот конфликт [без США]. С чем? С НАТО? НАТО не существует без Соединенных Штатов», — сказал он.