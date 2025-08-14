Мир
На Западе заявили о неспособности Европы выдержать украинский конфликт без США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Европейские страны не способны выдержать украинский конфликт без США. У ЕС нее нет возможности поддерживать Украину без американских ресурсов, рассказал в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Нет, я не думаю, что Европа сможет выдержать этот конфликт [без США]. С чем? С НАТО? НАТО не существует без Соединенных Штатов», — отметил эксперт.

По его словам, если Штаты решат не выделять свои ресурсы на украинский конфликт, то этот конфликт больше не будет иметь «натовского измерения».

Риттер также добавил, что экономика Европы в целом неблагополучная, и сейчас там идет процесс деиндустриализации. "Они исчерпали свои военные ресурсы, направляя их на Украину. Они не в состоянии восполнить эти ресурсы, добавил экс-аналитик.

Ранее подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен высказал мнение, что Киеву и европейским лидерам не нужен мир на Украине, им безразличны жизни украинских граждан. По словам отставного военного, Европа не заинтересована в мире, так как слишком много вложила в этот конфликт.

    Все новости