12:04, 28 августа 2025Экономика

Некоторым москвичам пообещали серьезный рост зарплат с 1 сентября

Собянин: С 1 сентября в Москве серьезно вырастут зарплаты педагогов
Кирилл Луцюк

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

С 1 сентября в Москве педагогам значительно повысят зарплаты и оклады. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Его процитировало РИА Новости.

Как пояснил мэр, соответствующее решение приняли в связи с наблюдаемым ростом инфляции и повышением цен.

В свою очередь, руководитель департамента образования и науки Ирина Каклюгина пообещала москвичам более прозрачную и справедливую систему оплаты труда. В среднем зарплата педагогов увеличится на 24 процента.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал правительство ввести в стране единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября. Это, по мнению парламентария, будет и оказанием материальной помощи и проявлением признательности учителям, а также повысит престиж их профессии.

По словам главы профсоюза «Учитель» Дмитрия Казакова, сегодня в России не хватает сотен тысяч учителей. Причиной этого явления он назвал низкие зарплаты школьных сотрудников.

