Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:06, 28 августа 2025Бывший СССР

Огромные просторы для наступления на Харьков увидели

Марочко: Взятие Купянска откроет ВС РФ просторы для наступления на Харьков
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взятие Купянска в Харьковской области Вооруженными силами (ВС) России откроет «огромнейшие просторы» для наступления на Харьков. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Купянск — это стратегически важный населенный пункт для обеих противоборствующих сторон. И для нас он важен, и для противника он важен. Естественно, что с освобождением Купянска для нас открываются огромнейшие оперативные просторы», — отметил Марочко.

По его словам, в обороне Вооруженных сил Украины появится «огромная брешь, дыра». Это позволит армии РФ развивать наступление в направлении Чугуева и Харькова. При этом Марочко подчеркнул, что называть сроки взятия Купянска российскими военными на данный момент преждевременно.

Ранее стало известно о новых успехах российских войск в Купянске. Сообщалось, что ВС РФ продвинулись и закрепились на северной и северо-западной окраинах города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Майли Сайрус снялась голой в рекламе Maison Margiela

    Белый дом анонсировал выступление Трампа

    Состоялась жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов

    Мерц оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

    Порнозвезда Бонни Блю разозлила певицу Тейлор Свифт притязаниями на ее жениха

    Премьер Индии захотел увидеться с Путиным и Си Цзиньпином

    В Минфине прокомментировали полугодовую оценку дефицита федерального бюджета

    Актер рассказал о напугавшей его причине ночной потливости

    Россиянин в маске совершил серию налетов на отделения банков и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости