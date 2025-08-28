Марочко: Взятие Купянска откроет ВС РФ просторы для наступления на Харьков

Взятие Купянска в Харьковской области Вооруженными силами (ВС) России откроет «огромнейшие просторы» для наступления на Харьков. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Купянск — это стратегически важный населенный пункт для обеих противоборствующих сторон. И для нас он важен, и для противника он важен. Естественно, что с освобождением Купянска для нас открываются огромнейшие оперативные просторы», — отметил Марочко.

По его словам, в обороне Вооруженных сил Украины появится «огромная брешь, дыра». Это позволит армии РФ развивать наступление в направлении Чугуева и Харькова. При этом Марочко подчеркнул, что называть сроки взятия Купянска российскими военными на данный момент преждевременно.

Ранее стало известно о новых успехах российских войск в Купянске. Сообщалось, что ВС РФ продвинулись и закрепились на северной и северо-западной окраинах города.