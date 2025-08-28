Путешествия
19:02, 28 августа 2025
Путешествия

Опытная путешественница описала жизнь в Японии фразой «никто не разговаривает и не ест»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Опытная путешественница и блогерша Милли Маклей побывала в Японии и описала жизнь в этой стране фразой «никто не разговаривает и не ест». Об этом она рассказала в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Маклей объяснила, что в Японии нельзя поесть по дороге на работу или куда-то еще. Обычно люди берут еду в магазине и едят возле него, а потом идут по делам. А в общественном транспорте никто не разговаривает друг с другом, добавила она. Также туристка пожаловалась, что не нашла урн на улицах, из-за чего приходилось ходить с мусором в руках или даже приносить его домой.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Японии и описала образ жизни местных фразой «стыдно быть толстым». По словам автора публикации, это объясняется не только генетикой, но и осуждением со стороны общества.

