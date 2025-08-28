Оскорбивший защитников Отечества российский блогер обжаловал арест

Блогер Маркарян обжаловал арест по делу об оскорблении защитников Отечества

Защита блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении защитников Отечества, обжаловала арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Таганского районного суда Москвы.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

В понедельник, 25 августа, суд заключил Маркаряна под стражу по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Во время заседания блогер не признал вину и заявил, что «не узнает человека на видео».

Кроме того, канал, на котором размещена запись с оскорблением, ему якобы оказался не знаком.

