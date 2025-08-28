Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:11, 28 августа 2025Силовые структуры

Оскорбивший защитников Отечества российский блогер обжаловал арест

Блогер Маркарян обжаловал арест по делу об оскорблении защитников Отечества
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Защита блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении защитников Отечества, обжаловала арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Таганского районного суда Москвы.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

В понедельник, 25 августа, суд заключил Маркаряна под стражу по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Во время заседания блогер не признал вину и заявил, что «не узнает человека на видео».

Кроме того, канал, на котором размещена запись с оскорблением, ему якобы оказался не знаком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России нанесла ракетные удары по Киеву

    Макаревич исполнил три песни и ушел от зрителей после концерта в Грузии

    Группу туристов заблокировал пожар в лесу рядом с популярным городом Краснодарского края

    США направили военных к берегам Венесуэлы

    Арестович предрек остаток «приличной части» от Украины после СВО

    Оскорбивший защитников Отечества российский блогер обжаловал арест

    Олимпийская чемпионка родила в машине скорой помощи

    Юлия Пересильд в купальнике снялась на пляже

    Появились подробности о смерти дрейфовавшего на бочке в море почти неделю россиянина

    Нарколог заявил об алкогольной деградации Волочковой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости