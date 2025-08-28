Путешествия
10:01, 28 августа 2025Путешествия

Пассажиров аэропорта российского курортного города предупредили об отменах рейсов

Аэропорт Сочи предупредил пассажиров об отменах и переносах рейсов
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Аэропорт Сочи предупредил пассажиров об отменах, переносах и объединении рейсов в ближайшие двое суток. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани российского курортного города.

В ночь на четверг, 28 августа, в аэропорту вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Сейчас специалисты формируют расписание с учетом вынужденных изменений.

Представители воздушной гавани порекомендовали пассажирам уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед вылетом и внимательно следить за актуальной информацией на электронных табло в терминалах и на официальном сайте.

«Совместно с авиакомпаниями мы делаем все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания», — отметили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Рано утром 28 августа аэропорты трех российских городов — Саратова, Волгограда и Сочи — возобновили работу в штатном режиме. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли три самолета, совершавших рейсы в Волгоград, и два воздушных судна, следовавших в Сочи.

