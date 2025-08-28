Три российских аэропорта возобновили работу

В аэропортах трех российских городов — Саратова, Волгограда и Сочи — отменили ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что авиагавани возобновили прием и выпуск самолетов. По словам Кореняко, в период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» три самолета, совершавших рейсы в Волгоград, и два воздушных судна, следовавших в Сочи.
Ограничения продолжают действовать в аэропорту Самары.
Волгоградская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников. В результате падения обломков дрона было приостановлено движение поездов через станцию Петров Вал.
Под удар также попала Самарская область. Предварительно, целью атаки являлось одно из предприятий на окраине Самары.