Жители еще одного российского города сообщили об атаке ВСУ

Shot: Жители Самары и Самарской области сообщают об атаке ВСУ и взрывах

Жители Самары и Самарской области сообщают об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также о взрывах. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

По словам очевидцев, взрывы раздались примерно в 3:20 28 августа, в общей сложности было слышно более десяти сильных хлопков.

«Предварительно, целью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стало одно из предприятий на окраине города», — утверждает Shot.

Ранее в ночь на четверг, 28 августа, в поселке Афипский Краснодарского края прогремели мощные взрывы. По словам местных жителей, около трех часов раздались громкие звуки, всего произошло 6-8 сильных взрывов. Затем в районе одного из предприятий вспыхнул пожар.