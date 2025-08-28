Переспавшая с 583 мужчинами за шесть часов порномодель рассказала об опасной одержимости

Австралийская порномодель Энни Найт рассказала, как семья спасала ее от одержимости работой. Об этом она поговорила с Daily Star.

28-летняя модель прославилась, после того как за шесть часов переспала с 583 мужчинами. По словам женщины, став популярной, она почувствовала, что должна работать еще больше. Найт объяснила это желание своим перфекционизмом. Однако из-за желания быть лучшей она потеряла саму себя.

«Я была настолько поглощена попытками оставаться актуальной, постоянно убеждаться, что люди заинтересованы в моем контенте, и быть лучшей в том, что я делаю, что моим друзьям и семье пришлось вмешаться», — рассказала порномодель. Близкие Найт заставили ее взять перерыв и привели ее в чувства. Теперь она вспоминает о своем состоянии в то время, как об опасном помешательстве.

По словам Найт, с проблемой одержимости работой встречаются многие секс-работники. Она считает, что справиться с этим поможет понимающее и поддерживающее окружение.

Ранее Энни Найт рассказала об онлайн-сталкере, который следит за ней уже три года. По словам порномодели, он безумен, поскольку уверен, что состоит с ней в романтических отношениях.

