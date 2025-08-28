Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 28 августа 2025Из жизни

Переспавшая с 583 мужчинами за шесть часов порномодель рассказала об опасной одержимости

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Us Weekly / YouTube 

Австралийская порномодель Энни Найт рассказала, как семья спасала ее от одержимости работой. Об этом она поговорила с Daily Star.

28-летняя модель прославилась, после того как за шесть часов переспала с 583 мужчинами. По словам женщины, став популярной, она почувствовала, что должна работать еще больше. Найт объяснила это желание своим перфекционизмом. Однако из-за желания быть лучшей она потеряла саму себя.

«Я была настолько поглощена попытками оставаться актуальной, постоянно убеждаться, что люди заинтересованы в моем контенте, и быть лучшей в том, что я делаю, что моим друзьям и семье пришлось вмешаться», — рассказала порномодель. Близкие Найт заставили ее взять перерыв и привели ее в чувства. Теперь она вспоминает о своем состоянии в то время, как об опасном помешательстве.

Материалы по теме:
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018

По словам Найт, с проблемой одержимости работой встречаются многие секс-работники. Она считает, что справиться с этим поможет понимающее и поддерживающее окружение.

Ранее Энни Найт рассказала об онлайн-сталкере, который следит за ней уже три года. По словам порномодели, он безумен, поскольку уверен, что состоит с ней в романтических отношениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полыхающий после удара ВСУ нефтезавод в курортном регионе России сняли на видео

    В Конгрессе дали жесткую оценку Байдену

    Российские производители ноутбуков попросили ограничить конкуренцию

    В Баку произошел взрыв

    На Украине назвали причину отказа Залужного от контактов с вице-президентом США

    Стало известно об удерживании ВСУ мобилизованных в ямах неделями

    Медведева оштрафовали за скандал на US Open

    Российский бизнес попросил власти компенсировать траты на защиту от БПЛА

    Стала известна судьба дрейфовавшего неделю на бочке в Охотском море россиянина

    Власти одной страны ЕС предложили отправить на Украину саперов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости