Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 28 августа 2025Экономика

Плату за проезд по муниципальным дорогам задумали ввести для одной категории водителей

В России для большегрузов могут ввести плату за проезд по муниципальным дорогам
Александра Качан (Редактор)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В России задумали ввести плату для водителей большегрузов за проезд по муниципальным и региональным дорогам. Таким образом власти рассчитывают компенсировать ущерб от износа, пишет Telegram-канал Mash.

Правило распространится на машины свыше 12 тонн. По данным канала, разработку системы сбора платежей планируют поручить НИУ ВШЭ.

Глава ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль считает, что идею могут поддержать. При этом он отметил, что полезнее будет не вводить новые платные рейсы, а усовершенствовать систему «Платон», в рамках которой с водителей взимают плату с учетом экологичности, возраста и числа осей автомобиля. Кроме того, по мнению эксперта, водители должны платить почти за все поездки, а не за половину.

Ранее сообщалось, что зарядки для электромобилей в Москве стали платными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Россияне назвали плюсы и минусы современных школ

    Раскрыты подробности личной жизни Алсу спустя год после развода

    Спецпосланника Трампа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным

    Раскрыта стоимость выступления обвиненного в тунеядстве Шаляпина

    Командующий ВСУ предложил главе МИД Венгрии засунуть санкции в задницу

    Китай обвинил США в экономическом буллинге

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

    Крупная угольная компания России остановила часть производств

    В карьере в российском городе нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости