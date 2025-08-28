Плату за проезд по муниципальным дорогам задумали ввести для одной категории водителей

В России для большегрузов могут ввести плату за проезд по муниципальным дорогам

В России задумали ввести плату для водителей большегрузов за проезд по муниципальным и региональным дорогам. Таким образом власти рассчитывают компенсировать ущерб от износа, пишет Telegram-канал Mash.

Правило распространится на машины свыше 12 тонн. По данным канала, разработку системы сбора платежей планируют поручить НИУ ВШЭ.

Глава ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль считает, что идею могут поддержать. При этом он отметил, что полезнее будет не вводить новые платные рейсы, а усовершенствовать систему «Платон», в рамках которой с водителей взимают плату с учетом экологичности, возраста и числа осей автомобиля. Кроме того, по мнению эксперта, водители должны платить почти за все поездки, а не за половину.

Ранее сообщалось, что зарядки для электромобилей в Москве стали платными.