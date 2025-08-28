Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:07, 28 августа 2025Россия

Почти 90 человек пришлось эвакуировать из-за падения обломков беспилотника на крышу дома

В Ростовской области пришлось эвакуировать 89 человек из-за риска детонации БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Ростовской области 89 человек пришлось эвакуировать из-за угрозы детонации боевой части беспилотного летательного аппарата (БПЛА), застрявшей в кровле одного из домов. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

Он написал, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку противника на севере области. Беспилотники были сбиты в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. «К сожалению, не обошлось без последствий. В селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина обесточен. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов — всего 89 человек, в том числе детей», — уточнил Слюсарь.

В настоящее время место падания неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ взорвался во дворе дома в Белгородской области. Под удар украинских БПЛА попали несколько районов, был ранен один мирный житель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков». Выданы ордера на арест шести граждан Украины

    Застрявшей в горах Киргизии российской альпинистке год назад отказали в восхождении

    Британию уличили в подготовке к вводу войск на Украину

    Украина усилила атаки в одном регионе

    Почти 90 человек пришлось эвакуировать из-за падения обломков беспилотника на крышу дома

    Женщина отсудила у полиции 380 тысяч рублей за смех над ее секс-игрушками

    Россияне рассказали о вынужденных жертвах из-за работы

    Врач назвал связанные с холодными руками скрытые заболевания

    Россиян предупредили о токсичной канцелярии

    Отбывающий пожизненное заключение британец рассказал о тюремном быте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости