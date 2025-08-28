Почти 90 человек пришлось эвакуировать из-за падения обломков беспилотника на крышу дома

В Ростовской области пришлось эвакуировать 89 человек из-за риска детонации БПЛА

В Ростовской области 89 человек пришлось эвакуировать из-за угрозы детонации боевой части беспилотного летательного аппарата (БПЛА), застрявшей в кровле одного из домов. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

Он написал, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку противника на севере области. Беспилотники были сбиты в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. «К сожалению, не обошлось без последствий. В селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина обесточен. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов — всего 89 человек, в том числе детей», — уточнил Слюсарь.

В настоящее время место падания неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ взорвался во дворе дома в Белгородской области. Под удар украинских БПЛА попали несколько районов, был ранен один мирный житель.