Российские птицефабрики попросили перейти на плановые закупки

«Ъ»: Производители яиц попросили власти обязать ретейлеров выкупать их продукцию

Объединяющая птицефабрики отраслевая организация Росптицсоюз передала в Минсельхоз свою позицию по поводу идеи долгосрочных договоров с торговыми сетями, о чем министерство попросило подобные структуры в июле этого года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Производители поддержали инициативу, указав при этом, что вводимые соглашения должны включать в себя обязательства торговых сетей по выкупу продукции. Комментируя такую позицию, в Минсельхозе указали, что рассмотрят все возможности сдерживания цен на социально значимые товары.

Собеседник издания на рынке ретейла назвал инициативу Росптицсоюза нерыночной и неэффективной. Объемы выкупа определяются покупательским спросом в течение года, а ему свойственно меняться.

Фиксация закупок приведет либо к дефициту в магазинах, либо к формированию излишков, а это значит, магазинам придется утилизировать продукцию, так что в конечном итоге за все заплатят покупатели. В «Мираторге» также подчеркнули, что не поддерживают любые договоренности, которые ограничивают свободную конкуренцию.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров объяснил, что поставщикам стабильные продажи выгодны, потому что позволяют избежать угроз снижения спроса, однако для продавцов такие условия существенно увеличивают риски.

По его мнению, долгосрочные контракты позволят снизить всплески цен из-за волатильности, но в конечном итоге цены пойдут вверх. В агроконсалтинговом агентстве AD Libitum подчеркнули, что плановый сбыт продукции сам по себе приводит к неэффективному использованию ресурсов и снижению инвестиций, а следом идет падение выпуска.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз представил поправки в закон о торговле, касающиеся долгосрочных контрактов на некоторые продукты питания, что необходимо для сдерживания цен.

Одним из новых пунктов стал запрет изменения цены, прописанной в контракте, чаще, чем раз в год, если речь не идет о форс-мажоре. А поскольку долю долгосрочных контрактов предполагается довести до 90 процентов от общего объема поставок, то фактически отношения производителей и продавцов переведут на плановую основу.