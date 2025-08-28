Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:04, 28 августа 2025Мир

Политолог объяснил угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине

Озер назвал угрозу Трампа выйти из переговоров инструментом давления на Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Угроза президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа выйти из украинского урегулирования — инструмент давления на Владимира Зеленского. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил турецкий политолог, ведущий эксперт сети «Анкара–Москва» Энгин Озер.

По мнению эксперта, полный отказ Вашингтона от посреднической роли на Украине исключен, однако возможен «частичный» отказ, при котором Штаты могли бы временно переключить внимание на «другие кризисы».

Как утверждает Озер, угроза американского лидера является «прямым сигналом администрации Зеленского вести дипломатию, исходя из реалий на фронте». «Фактически стороны вступили в период, как никогда близкий к миру, и процесс движется в этом направлении», — добавил политолог.

Ранее Трамп пригрозил выйти из переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если поймет, что диалог с Россией по этой теме бесперспективен. «Если все пойдет плохо, если я не увижу в этом будущего — а я человек дела, — то я просто уйду», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полыхающий после удара ВСУ нефтезавод в курортном регионе России сняли на видео

    Бородина развеяла популярный миф о Нью-Йорке

    В Конгрессе дали жесткую оценку Байдену

    Российские производители ноутбуков попросили ограничить конкуренцию

    В Баку произошел взрыв

    На Украине назвали причину отказа Залужного от контактов с вице-президентом США

    Стало известно об удерживании ВСУ мобилизованных в ямах неделями

    Медведева оштрафовали за скандал на US Open

    Российский бизнес попросил власти компенсировать траты на защиту от БПЛА

    Стала известна судьба дрейфовавшего неделю на бочке в Охотском море россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости