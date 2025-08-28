Политолог объяснил угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине

Озер назвал угрозу Трампа выйти из переговоров инструментом давления на Киев

Угроза президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа выйти из украинского урегулирования — инструмент давления на Владимира Зеленского. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил турецкий политолог, ведущий эксперт сети «Анкара–Москва» Энгин Озер.

По мнению эксперта, полный отказ Вашингтона от посреднической роли на Украине исключен, однако возможен «частичный» отказ, при котором Штаты могли бы временно переключить внимание на «другие кризисы».

Как утверждает Озер, угроза американского лидера является «прямым сигналом администрации Зеленского вести дипломатию, исходя из реалий на фронте». «Фактически стороны вступили в период, как никогда близкий к миру, и процесс движется в этом направлении», — добавил политолог.

Ранее Трамп пригрозил выйти из переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если поймет, что диалог с Россией по этой теме бесперспективен. «Если все пойдет плохо, если я не увижу в этом будущего — а я человек дела, — то я просто уйду», — сказал он.