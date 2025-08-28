Полуголый накачанный россиянин устроил переполох в отделении полиции

В Орске качок ворвался в отделение полиции и избил сотрудников

В Орске полуголый накачанный мужчина ворвался в отделение полиции и избил сотрудников. Об этом пишет Baza.

Инцидент произошел 20 августа в отделе полиции Октябрьского района. Пьяный мужчина зашел в здание и сразу же начал избивать одного из сотрудников, а потом бросил на пол второго. При этом третьего правоохранителя нападавший не трогал, а что-то ему говорил. После драки качок ушел.

Нападение попало на видео. На кадрах видно, как накачанный мужчина с татуировками избивает полицейского. При этом второй силовик пытается успокоить нападавшего, а третий стоит поодаль. В какой-то момент дебошир переключается на третьего правоохранителя и бросает его на пол, а после снова избивает первого. Успокоить мужчину пытается только один из сотрудников отделения.

Нападавшего задержали дома. Он извинился перед сотрудниками полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

