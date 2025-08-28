Путешествия
19:42, 28 августа 2025Путешествия

Популярный курорт Европы превратился в «город-призрак» из-за ненависти местных к туристам

Зарина Дзагоева
Фото: Pauline Lewis / Getty Images

Популярный испанский курорт Бенидром опустел из-за ненависти местных жителей к туристам и постоянных акций протеста против путешественников. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, курорт Европы всегда пользовался большим спросом у отдыхающих из разных стран, однако в летнем сезоне 2025 года он превратился в город-призрак. В сети иностранцы обвинили во всем самих испанцев, которые долгие месяцы боролись с массовым туризмом.

«Они сказали нам не приезжать. А чего они ждали?», «Испании больше не нужны туристы. Они, видимо, уехали в другое место», — писали юзеры в TikTok. Другие пользователи заметили, что пустынно в Бенидроме только днем, а ночью город оживает.

Ранее тысячи жителей европейской страны вышли на акцию протеста и призвали туристов возвращаться домой. В крупных испанских городах 15 июня прошла антитуристическая акция под лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».

