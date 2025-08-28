Порнозвезда Бонни Блю разозлила певицу Тейлор Свифт притязаниями на ее жениха

Певица Тейлор Свифт узнала, что порнозвезда Бонни Блю задумала увести ее жениха. Об этом сообщает Radar Online.

Источник издания утверждает, что притязания порнозвезды разозлили Тейлор Свифт. По мнению певицы, только что объявившей о новом альбоме и помолвке, высказывания Бонни Блю могли отвлечь от них внимание. Это возмущает ее больше всего.

У нее вызывает отвращение, когда ее именем пользуются, чтобы попасть в новости. Она думала, что настал ее момент, а вместо этого ей пришлось читать заголовки про порнозвезду источник Radar Online

Ранее сообщалось, что порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном с тысячей мужчин за 12 часов, считает, что могла бы увести жениха у певицы Тейлор Свифт. «Я бы сказала, что выиграю у Тейлор Свифт», — заявила она.