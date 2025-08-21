Из жизни
22:06, 21 августа 2025Из жизни

Порнозвезда Бонни Блю задумала увести жениха у Тейлор Свифт

Бывшая модель Onlyfans Бонни Блю задумала увести жениха у певицы Тейлор Свифт
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Трэвис Келси и Тейлор Свифт

Трэвис Келси и Тейлор Свифт. Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном с тысячей мужчин за 12 часов, считает, что могла бы увести жениха у певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает издание Marco.

В одном из интервью бывшая модель Onlyfans Бонни Блю заметила, что ей очень нравится американский футболист Трэвис Келси, встречающийся с певицей. «Думаю, он довольно привлекательный, — призналась она. — И руки у него что надо. Мне очень нравится наблюдать за ним на поле».

Бонни Блю полагает, что без труда сумела бы его заинтересовать. По ее словам, она, как и Свифт блондинка, и разница в том, что та поет, а у нее другие таланты. «Так что я бы сказала, что выиграю у Тейлор Свифт», — заявила порнозвезда.

Ранее Бонни Блю, назвала худший тип мужчин. По ее словам, самые странные и неприятные запросы бывают у очень состоятельных людей.

