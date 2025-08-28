Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:33, 28 августа 2025Силовые структуры

Поставщики кокаина через посольство России обратились в Верховный суд

Осужденные за контрабанду кокаина в Аргентине оспорили приговор в ВС России
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Argentine Ministry of Security / Reuters

Верховный суд (ВС) России отклонил жалобы двух осужденных за контрабанду из Аргентины 400 килограммов кокаина. Об этом сообщает РИА Новости.

Двое осужденных оспорили приговор через посольство России в Аргентине. ВС России изучил поступившие жалобы и отказался передавать для рассмотрения в судебном заседании.

В 2022 году суд приговорил Андрея Ковальчука к 18 годам колонии и штрафу в 1,8 миллиона рублей. По версии следствия, он спрятал в школе при российском посольстве в Аргентине 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина, чтобы в дальнейшем переправить их в Россию и европейские страны. Сам Ковальчук вину не признал и утверждал, что вывозил только элитные сорта кофе и полудрагоценные камни. Сообщники Ковальчука также получили сроки. Бывшему завхозу школы Али Абянову назначили 17 лет колонии и штраф в 1,6 миллиона рублей, Владимиру Калмыкову и Иштимиру Худжамову, помогавшим с перевозкой груза — 16 лет и штраф в миллион рублей и 13 лет и штраф в 900 тысяч рублей соответственно. Все трое заявили, что не знали о содержимом посылки и были введены Ковальчуком в заблуждение.

Расследование «кокаинового дела» началось в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Площадь лесных пожаров в Якутии подсчитали

    В Москве старшеклассник надругался над 12-летней девочкой

    55-летняя Кейт Бланшетт в платье с декольте до пупка посетила Венецианский кинофестиваль

    Американский баскетболист назвал самую необычную для него вещь в России

    Песни Shaman, Газманова и Трофимова будут изучать в школах

    Российские птицефабрики попросили перейти на плановые закупки

    Россиянин пожаловался на отказавшийся отправить его на СВО военкомат

    Российский турист чуть не лишился жизни после укуса комара на Шри-Ланке

    Пашинян после угрозы показать пенис перешел к действиям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости