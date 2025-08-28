Мир
09:51, 28 августа 2025Мир

Премьер Гренландии потребовал уважения от США

Премьер Гренландии Нильсен: США должны относиться с уважением к жителям острова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен осудил кампании влияния США на острове и призвал Вашингтон с уважением относиться к его жителям. Об этом сообщает DR.

«Конечно, это неприемлемо, но для нас это не новость... Если вы думаете, что сможете легко повлиять на гренландцев, то этого не получится», — отметил Нильсен.

Политик подчеркнул, что США к Гренландии должны «относиться с уважением, как и к другим» своим союзникам. В противном случае, по его словам, конструктивного сотрудничества ожидать сложно. Нильсен добавил, что сотрудничество должно быть основано «на уважении и равных условиях».

Ранее Министерство иностранных дел Дании вызвало временного поверенного в делах США из-за данных о секретных операциях в Гренландии. По данным DR, по меньшей мере три американца причастны к кампаниям, цель которых повлиять на отношения острова с Данией, в состав которой он входит.

