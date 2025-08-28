Мир
10:46, 28 августа 2025

Премьер страны ЕС назвала серьезной угрозу со стороны США

Премьер Дании Фредериксен назвала ситуацию вокруг Гренландии серьезной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix / Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала серьезной ситуацию вокруг Гренландии на фоне сообщений об организованных США кампаниях влияния на острове и угрозы его отчуждения от королевства. Ее слова приводит телеканал TV2.

«Я отмечаю, что американцы не отрицают однозначно то, о чем сообщает [датская телерадиокомпания] DR, и это, безусловно, серьезно», — сказала Фредериксен.

Ранее DR сообщила, что сторонники президента США Дональда Трампа якобы проводят тайную работу по сбору информации о негативно настроенных к Дании жителях Гренландии, чтобы посеять раздор между островом и королевством. Один из них занимается поиском людей, которых «можно было бы завербовать для сепаратистского движения в Гренландии и Дании».

Копенгаген обеспокоен тем, что подобные контакты могут быть использованы в целях отчуждения острова от Дании и его последующего присоединения к США.

