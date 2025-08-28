Из жизни
00:30, 28 августа 2025Из жизни

Пробивший крышу дома метеорит оказался старше Земли

Антонина Черташ
Фото: ITriff / Shutterstock / Fotodom  

Метеорит пробивший крышу дома в штате Джорджия, США, оказался старше Земли на 20 миллионов лет. Об этом сообщает News4Jax.

Небесное тело весом 23 грамма упало 26 июня в городе Макдоноу, пробив кровлю дома и оставив вмятину на полу. Планетный геолог Скотт Харрис из Университета Джорджии установил, что метеорит сформировался 4,56 миллиарда лет назад и первоначально представлял собой часть пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Ученые считают что метеорит образовался при распаде крупного астероида 470 миллионов лет назад. Его изучение может дать новые данные о формировании Солнечной системы. Владелец дома не пострадал, но стал обладателем уникального объекта, стоимость которого оценивается в 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей).

Это уже третий подтвержденный случай падения метеоритов в Джорджии с 1959 года. Тело вошло в атмосферу со скоростью превышающей скорость звука, огненный шар видели жители нескольких южных штатов. Фрагменты метеорита размером с помидор черри будут переданы в Аризонский университет для дальнейшего изучения.

Ранее сообщалось, что мужчине из Германии предложили крупную сумму за упавший в его саду метеорит. Стоимость объекта оценивалась в 200 тысяч евро.

    Все новости