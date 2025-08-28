Мир
04:51, 28 августа 2025

Протестующие напали на полицию в Сербии

МВД Сербии: Митингующие забросали полицию камнями в Нови-Саде
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Протестующие недалеко от здания философского факультета в сербском городе Нови-Сад набросились на полицию, применив камни и пиротехнику против стражей правопорядка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Сербии.

Как уточняется, около 300 протестующих попытались силой проникнуть в философский факультет. Сотрудникам полиции удалось оттеснить толпу. Один человек (мужчина 1983 года рождения) был арестован за нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей.

По данным ведомства, митингующий напал на сотрудников полицейского подразделения, оттолкнул их и ударил кулаками. При этом правоохранители делали предупреждения участникам протеста, чтобы те прекратили противоправные действия.

Ранее в России заметили необычную деталь протестов в Сербии. По словам посла Александра Боцан-Харченко, среди митингующих не видны лидеры.

